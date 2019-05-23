Центровой «Финикса» арестован за хранение марихуаны

По информации The Miami Herald, Холмс был задержан полицейскими вместе с бывшим игроком G-лиги Джеймсом Уэббом.
Баскетболисты внесли залог и были отпущены, проведя несколько часов в тюрьме.
«Финикс» не смог пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НБА. 25-летний Холмс набирал 8,2 очка в среднем за игру.
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