Центровой «Финикса» арестован за хранение марихуаны - Советский спорт
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23 мая 2019 08:59БаскетболСпирин Дмитрий

Центровой «Финикса» арестован за хранение марихуаны

Центровой «Финикса» Ришон Холмс был арестован в Майами за хранение марихуаны.

По информации The Miami Herald, Холмс был задержан полицейскими вместе с бывшим игроком G-лиги Джеймсом Уэббом.

Баскетболисты внесли залог и были отпущены, проведя несколько часов в тюрьме.

«Финикс» не смог пробиться в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НБА. 25-летний Холмс набирал 8,2 очка в среднем за игру.

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