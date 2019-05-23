Сергей Карасев: С такой ротацией, как у ЦСКА, можно спокойно играть на два фронта «Зенит» и ЦСКА сыграют друг с другом в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Форвард «Зенита» Сергей Карасев высказался о том, как победа в Евролиге может сказаться на ЦСКА, с которым его команда сыграет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Думаю, что вряд ли (скажется), – приводит слова 25-летнего Карасева официальный сайт «Зенита». – В составе армейцев собраны профессионалы, они понимают, что сезон еще не закончен.

Все команды хотят побеждать во всех турнирах, в которых принимают участие, именно поэтому ЦСКА регулярно выигрывает Единую лигу, вне зависимости от итогов Евролиги.

Может быть, мы будем немного свежее, но с такой ротацией, как у москвичей, можно спокойно играть на два фронта».

Напомним, в воскресенье ЦСКА победил «Анадолу Эфес» (91:83) в финале Евролиги в Витории и в четвертый раз в истории стал победителем турнира.

Первый матч серии ЦСКА – «Зенит» пройдет 23 мая в Москве. Через день команды вновь сыграют в УСК ЦСКА. А 28 мая «Зенит» примет действующих чемпионов в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.