«Анадолу Эфес» продлил контракт с главным тренером - Советский спорт
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23 мая 2019 12:18БаскетболСпирин Дмитрий

«Анадолу Эфес» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер турецкого клуба «Анадолу Эфес» Эргин Атаман подписал новый контракт.

Соглашение рассчитано до 2021 года.

Эргин Атаман возглавил «Анадолу Эфес» в 2017 году. В текущем сезоне он вывел команду в финал Евролиги, где она уступила ЦСКА.

Ранее Атаман тренировал сборную Турции (2014 - 2016).

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