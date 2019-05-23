«Анадолу Эфес» продлил контракт с главным тренером

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

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Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

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Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

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Денис Бояринцев: Испытывал трепет, садясь за один стол с Аленичевым Бывший полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России, а ныне – главный тренер ивановского «Текстильщика» рассказал о том, как играл против молодого Криштиану Роналду, вспомнил аварию, которая изменила его жизнь, и поделился ожиданиями от финала Кубка России.