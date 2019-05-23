«Анадолу Эфес» продлил контракт с главным тренером

Соглашение рассчитано до 2021 года.
Эргин Атаман возглавил «Анадолу Эфес» в 2017 году. В текущем сезоне он вывел команду в финал Евролиги, где она уступила ЦСКА.
Ранее Атаман тренировал сборную Турции (2014 - 2016).
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