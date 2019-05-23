Жоан Пласа: Единой лиге ВТБ будет полезно, если ЦСКА однажды не выиграет золото ЦСКА и «Зенит» сыграют в полуфинале Единой лиги ВТБ.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа высказался о ЦСКА, с которым его команда сыграет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Да, мы обыгрывали ЦСКА, но надо учитывать, в какой момент сезона это произошло, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Тогда армейцы были не в оптимальном составе, плюс, в течение «регулярки» большие клубы часто отдают приоритет Евролиге, понимая, что во внутреннем первенстве у них будет меньше сложностей к плей-офф.

ЦСКА – одна из тех команд в Европе, которые максимально близки к уровню НБА. Мы должны понимать эту разницу, уважать ее, но в то же время делать все, чтобы победить. Уверен, для всей лиги будет полезно, если ЦСКА однажды не выиграет золото».

Напомним, в воскресенье ЦСКА стал победителем Евролиги, обыграв в финале турнира «Анадолу Эфес» (91:83).

В очных матчах в регулярном чемпионате ЦСКА и «Зенит» одержали по одной победе дома: в январе выиграли питерцы (93:86), в апреле – армейцы (83:73).

Первые два матча серии до двух побед пройдут 23 и 25 мая в Москве.