ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ - Советский спорт
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23 мая 2019 21:22БаскетболСметанникова Дарья

ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

В Москве состоялся первый полуфинальный матч серии Единой лиги ВТБ.

Баскетболисты ЦСКА на своем паркете обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счетом 98:82 (28:26, 21:19, 21:13, 28:24).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Отелло Хантер, который набрал 22 очка и собрал шесть подборов. У «Зенита» больше всех набрал Джален Рейнольдс – 14 очков.

В другом полуфинале УНИКС одержал победу над «Химками» в первом матче – 96:91.

Следующий матч серии состоится 25 мая в Москве на площадке армейцев.

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