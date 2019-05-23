ЦСКА обыграл «Зенит» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА на своем паркете обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счетом 98:82 (28:26, 21:19, 21:13, 28:24).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Отелло Хантер, который набрал 22 очка и собрал шесть подборов. У «Зенита» больше всех набрал Джален Рейнольдс – 14 очков.
В другом полуфинале УНИКС одержал победу над «Химками» в первом матче – 96:91.
Следующий матч серии состоится 25 мая в Москве на площадке армейцев.
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