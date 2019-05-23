Димитрис Итудис: ЦСКА недостаточно хорошо защищался против «Зенита» - Советский спорт
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23 мая 2019 22:18БаскетболСметанникова Дарья

Димитрис Итудис: ЦСКА недостаточно хорошо защищался против «Зенита»

Баскетболисты ЦСКА на своем паркете обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счетом 98:82 (28:26, 21:19, 21:13, 28:24).

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итог первого полуфинального матча Единой лиги ВТБ.

«В начале матча мы думали только о нападении. При всем уважении к «Зениту», мы недостаточно хорошо защищались. Тем не менее, в перерыве мы нашли решение. Третья четверть стала ключевой, мы задали тон в защите», - цитирует Итудиса «Р-Спорт».

Следующий матч серии состоится 25 мая в Москве на площадке армейцев.

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