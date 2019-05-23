Димитрис Итудис: ЦСКА недостаточно хорошо защищался против «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итог первого полуфинального матча Единой лиги ВТБ.
«В начале матча мы думали только о нападении. При всем уважении к «Зениту», мы недостаточно хорошо защищались. Тем не менее, в перерыве мы нашли решение. Третья четверть стала ключевой, мы задали тон в защите», - цитирует Итудиса «Р-Спорт».
Следующий матч серии состоится 25 мая в Москве на площадке армейцев.
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