Жоан Пласа: «Зенит» до конца не понимал, в какой баскетбол должен играть против ЦСКА - Советский спорт
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23 мая 2019 22:28БаскетболСметанникова Дарья

Жоан Пласа: «Зенит» до конца не понимал, в какой баскетбол должен играть против ЦСКА

ЦСКА выиграл первый матч полуфинала Единой лиги ВТБ у «Зенита» - 98:82.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа подвел итог матча в Москве.

«Сегодня мы не до конца понимали, в какой баскетбол мы должны играть. Если ты выходишь против ЦСКА и думаешь, что сможешь набрать 100 очков, то ты заблуждаешься. Такие матчи выигрываются иначе», - цитирует Пласу «Р-Спорт».

Следующий матч серии состоится 25 мая в Москве на площадке армейцев.

«Пока счет в серии всего 0-1, ничего не потеряно. Мы продолжаем бороться, у нас есть шансы против такой сильной команды, как ЦСКА», - добавил главный тренер «Зенита».

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