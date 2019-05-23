Жоан Пласа: «Зенит» до конца не понимал, в какой баскетбол должен играть против ЦСКА ЦСКА выиграл первый матч полуфинала Единой лиги ВТБ у «Зенита» - 98:82.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа подвел итог матча в Москве.

«Сегодня мы не до конца понимали, в какой баскетбол мы должны играть. Если ты выходишь против ЦСКА и думаешь, что сможешь набрать 100 очков, то ты заблуждаешься. Такие матчи выигрываются иначе», - цитирует Пласу «Р-Спорт».

Следующий матч серии состоится 25 мая в Москве на площадке армейцев.

«Пока счет в серии всего 0-1, ничего не потеряно. Мы продолжаем бороться, у нас есть шансы против такой сильной команды, как ЦСКА», - добавил главный тренер «Зенита».