Владимир Гомельский: Разговоры о том, почему в ЦСКА не играют русские – глупые

Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский высказался о том, что в составе ЦСКА, ставшего победителем Евролиги, мало российских игроков.
«Разговоры о том, почему не играют русские – глупые и не по делу, – приводит «Собеседник» слова Гомельского. – Вам шашечки или ехать? Назовите фамилии – кто конкретно должен играть?
В России по-прежнему рождаются люди с отличными данными, но мы либо их поздно находим, либо недоучиваем. Вот за сколько лет появился один Никита Михайловский? За пять лет – один».
Отметим, что за два матча ЦСКА в «финале четырех» Евролиги единственным российским игроком, набравшим очки, стал Никита Курбанов. На его счету семь очков в финале с «Анадолу Эфес» (91:83).
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