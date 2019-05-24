Владимир Гомельский: Разговоры о том, почему в ЦСКА не играют русские – глупые - Советский спорт
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24 мая 2019 13:19БаскетболЛипкин Антон

Владимир Гомельский: Разговоры о том, почему в ЦСКА не играют русские – глупые

ЦСКА стал победителем Евролиги.

Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский высказался о том, что в составе ЦСКА, ставшего победителем Евролиги, мало российских игроков.

«Разговоры о том, почему не играют русские – глупые и не по делу, – приводит «Собеседник» слова Гомельского. – Вам шашечки или ехать? Назовите фамилии – кто конкретно должен играть?

В России по-прежнему рождаются люди с отличными данными, но мы либо их поздно находим, либо недоучиваем. Вот за сколько лет появился один Никита Михайловский? За пять лет – один».

Отметим, что за два матча ЦСКА в «финале четырех» Евролиги единственным российским игроком, набравшим очки, стал Никита Курбанов. На его счету семь очков в финале с «Анадолу Эфес» (91:83).

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