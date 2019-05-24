«Химки» обыграли УНИКС и сравняли счет в серии плей-офф

Встреча прошла на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась со счетом 103:98 (21:23, 27:24, 31:25, 24:26) в пользу подмосковной команды.
Самым результативным в составе «Химок» стал защитник Алексей Швед, набравший 25 очков. У казанской команды 23 очка на свой счет записал защитник Эрик Макколлум.
Напомним, что в первой встрече серии победу праздновали баскетболисты УНИКСа (96:91). Таким образом, счет в серии до трех побед стал равным – 1-1.
Следующая игра ½ финала состоится в Химках 27 мая.
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