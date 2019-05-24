Римас Куртинайтис: Думаю, сегодня спортивное счастье было на стороне «Химок»

- Сценарии обоих матчей были похожими: мы контролировали практически всю игру, и если в первом матче не смогли сберечь результат, то сегодня нам повезло. Повезло и в одном эпизоде, когда в концовке два игрока УНИКСа летели над кольцом, и Морган не смог забить. Думаю, спортивное счастье было на нашей стороне.
Я уже не раз говорил, что в этом сезоне УНИКС - очень серьезная команда, которая хорошо борется и четко знает, чего хочет. Сегодня они дали нам бой, но мы выиграли. Серия переезжает в Химки, будем смотреть, как выиграть в следующем матче. Результат 1-1 нас устраивает, мы должны собраться и сыграть дома.
Сегодня я, возможно, потратил больше эмоций, чем некоторые игроки. Наверное, я и умру, как игрок, потому что не могу просто спать на скамейке, когда идет такая игра и я весь в напряжении. Мы больше боремся не с соперником, а сами с собой, потому что набрать очки для нас не проблема, это удается легко, а вот сыграть тактически правильно в нужные моменты - то, над чем надо работать, хотя сезон уже идет к концу, - приводит слова Куртинайтиса пресс-служба «Химок».
Напомним, что в первом матче победу одержали баскетболисты УНИКСа со счетом 96:91. Третий матч полуфинальной серии до трех побед состоится в Химках 27 мая.
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