Чарльз Дженкинс: «Химки» надеются завершить серию с УНИКСом дома

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс подвел итоги первых двух матчей серии ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом, которые состоялись в Казани (91:96, 103:98).
«Мы очень обидно проиграли в первом матче, – приводит «Р-Спорт» слова 30-летнего американца. – Сегодня мы сделали выводы, сыграли внимательнее, выполнили задачу-минимум и сейчас надеемся завершить серию дома. Но УНИКС заставил себя уважать, поэтому я не буду забегать вперед».
Напомним, два следующих матча серии до трех побед пройдут в Химках 27 и 29 мая. При необходимости на пятый матч команды вернуться в Казань и сыграют 1 июня.
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