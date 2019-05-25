Чарльз Дженкинс: «Химки» надеются завершить серию с УНИКСом дома «Химки» сравняли счет в серии с УНИКСом.

Защитник «Химок» Чарльз Дженкинс подвел итоги первых двух матчей серии ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом, которые состоялись в Казани (91:96, 103:98).

«Мы очень обидно проиграли в первом матче, – приводит «Р-Спорт» слова 30-летнего американца. – Сегодня мы сделали выводы, сыграли внимательнее, выполнили задачу-минимум и сейчас надеемся завершить серию дома. Но УНИКС заставил себя уважать, поэтому я не буду забегать вперед».

Напомним, два следующих матча серии до трех побед пройдут в Химках 27 и 29 мая. При необходимости на пятый матч команды вернуться в Казань и сыграют 1 июня.