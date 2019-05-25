ЦСКА переиграл «Зенит» и увеличил преимущество в серии плей-офф Единой лиги ВТБ - Советский спорт
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25 мая 2019 20:04Баскетбол

ЦСКА переиграл «Зенит» и увеличил преимущество в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА на своей площадке переиграли «Зенит» во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла на арене «УСК ЦСКА им. А.Я.Гомельского» и завершилась со счетом 83:81 (18:18, 21:15, 19:26, 25:22).

Самым результативным в составе армейцев стал форвард Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У команды из Санкт-Петербурга 14 очков на счету защитника Коди Миллер-Макинтайра.

Напомним, что в первой встрече победу также праздновали баскетболисты ЦСКА (98:82). Следующий матч серии до трех побед состоится в Санкт-Петербурге 28 мая.

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