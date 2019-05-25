Димитрис Итудис: Понимали, что легко не будет, ожидали, что «Зенит» будет сражаться - Советский спорт
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25 мая 2019 21:23Баскетбол

Димитрис Итудис: Понимали, что легко не будет, ожидали, что «Зенит» будет сражаться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (83:81).

- Было сложно, нам явно не хватало энергии. По ходу этой серии – и я не использую это в качестве оправдания – мы обязаны участвовать в различных мероприятиях, это такое сладкое похмелье после большой победы. Завтра нам предстоит очередной визит (на футбольный матч), хотим порадовать болельщиков ЦСКА и используем день для отдыха и восстановления.

Мы понимали, что сегодня не будет легко, ожидали, что «Зенит» будет сражаться, и они играли на грани фола, на уровне дозволенной агрессивности и временами даже за уровнем. В Санкт-Петербурге всегда непросто, мы знаем это. Тем не менее сегодня мы не использовали своего потенциала, атаковали с низким процентом под давлением соперников, - приводит слова Итудис пресс-служба армейцев.

Напомним, что после двух матчей счет в серии до трех побед 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

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