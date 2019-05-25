Джоан Плаза: «Зенит» не заслужил закончить сезон со счетом 0-3 Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза подвел итоги второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (81:83).

- Это была отличная игра от обеих команд, думаю, все болельщики насладились ей. Я горд своей командой. Думаю, сегодня болельщикам не в чем нас упрекнуть. Хочу, чтобы гордость испытывали абсолютно все, кто переживает за нас. Мы показали совершенно другую игру, как и обещали.



Я много раз говорил, что в матчах, где все решает один бросок, любой исход будет справедливым. Это как подброшенная монета. Судьба матча была в наших руках, мы наносили решающий бросок. Сергей - один из лучших снайперов лиги, если не лучший. Здесь ему немного не повезло.



В Петербурге мы оставим все силы на паркете и сделаем все, чтобы выиграть. Я не так давно в России, возможно, мое мнение пока не слишком авторитетно, но я уверен, что мы не заслужили закончить сезон со счетом 0-3. Мы заслужили победу. Мы будем биться до конца, - приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Напомним, что после двух матчей счет в серии до трех побед 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.