Тимофей Мозгов: Предугадать победителя пары УНИКС – «Химки» очень сложно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 мая 2019 17:17БаскетболСметанникова Дарья

Тимофей Мозгов: Предугадать победителя пары УНИКС – «Химки» очень сложно

После двух матчей в Казани счет в серии равный (1-1).

Центровой сборной России и «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от третьего матча полуфинала Единой лиги между «Химками» и УНИКСом.

«Первые две игры были настолько тяжелыми и равными, что предугадать победителя этой пары очень сложно. УНИКС в нынешнем году стал гораздо сильнее, Прифтис проделал отличную работу. Конечно, я болею за свой бывший клуб и приду поддержать «Химки», - цитируют Мозгова «Известия».

Напомним, первый домашний матч УНИКС завершил в свою пользу (96:91). Два следующих матча серии до трех побед пройдут в Химках 27 и 29 мая. При необходимости на пятый матч команды вернуться в Казань и сыграют 1 июня.

26/05 16:55Футбол
Мало, Федя, мало! Всё – о бомбардирах РПЛЛучшим в споре бомбардиров завершившегося чемпионата РПЛ с пятнадцатью мячами стал 21-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
26/05 19:30Теннис
Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.
25/05 20:00Хоккей
Федор Канарейкин: Финны сыграли в правильный хоккей, лишили нас свободыЗаслуженный тренер России – о причинах поражения сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
26/05 19:45Хоккей
Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
27/05 10:00Футбол
Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака».
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
25/05 20:45Хоккей
10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфиналеКорреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
27/05 13:30Футбол
Шесть мощных признаков того, что этот чемпионат РПЛ – лучший в десятилетииЮрий Цыбанев с искренним пафосом систематизирует открытия и доблести сезона-2018/19.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
25/05 22:45Хоккей
Канада – да, Россия – нет. Неутешительные итоги полуфиналовМы все ждали финал Россия – Канада. Но его не будет.
26/05 11:19Хоккей
Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
Новости
17:17 Баскетбол Тимофей Мозгов: Предугадать победителя пары УНИКС – «Химки» очень сложно
17:11 Футбол Обедзинский: Глядишь, «Газпром» сделает Семака самым высокооплачиваемым тренером РПЛ
17:07 Футбол ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом
17:04 Футбол Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай
16:59 Футбол «Рубин» проведет два летних сбора в Казани
16:58 Футбол Президент «Тамбова» поставил задачу попасть в Лигу Европы в следующем сезоне
16:53 Футбол Силвиньо возглавил «Лион», Жуниньо стал спортивным директором клуба
16:49 Футбол Франк Лебеф: Азар должен уйти, а Сарри остаться
16:42 Футбол Стали известны имена арбитров на стыковые матчи за право выступать в РПЛ
16:41 Футбол Робертсон: Верил, что «Ливерпуль» сможет выйти в финал ЛЧ после поражения в Киеве
16:38 Теннис Надаль без проблем преодолел барьер первого круга «Ролан Гаррос»
16:34 Футбол Георгий Джикия: Если отвернутся, значит недостаточно любили (фото)
16:28 Теннис Самсонова проиграла Векич в первом круге «Ролан Гаррос»
16:23 Футбол Кейн сообщил о готовности сыграть в финале Лиги чемпионов
16:19 Волейбол Представитель «Зенита»: Пуль и крови в машине Волкова не обнаружено
16:16 Футбол Медведев – про ЛЧ: «Зенит» будет бороться за выход из группы, а дальше посмотрим
16:05 Теннис Медведев проиграл в первом круге Эрберу и покинул «Ролан Гаррос»
15:56 Футбол Лотар Маттеус: Переход Сане выгоден и «Баварии», и «Манчестер Сити»
15:45 Футбол Кирилл Комбаров продлил на год контракт с «Арсеналом»
15:41 Теннис Кудерметова – после матча с Возняцки: Это большая победа для меня
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика