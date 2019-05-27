Тимофей Мозгов: Предугадать победителя пары УНИКС – «Химки» очень сложно После двух матчей в Казани счет в серии равный (1-1).

Центровой сборной России и «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от третьего матча полуфинала Единой лиги между «Химками» и УНИКСом.

«Первые две игры были настолько тяжелыми и равными, что предугадать победителя этой пары очень сложно. УНИКС в нынешнем году стал гораздо сильнее, Прифтис проделал отличную работу. Конечно, я болею за свой бывший клуб и приду поддержать «Химки», - цитируют Мозгова «Известия».

Напомним, первый домашний матч УНИКС завершил в свою пользу (96:91). Два следующих матча серии до трех побед пройдут в Химках 27 и 29 мая. При необходимости на пятый матч команды вернуться в Казань и сыграют 1 июня.