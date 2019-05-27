«Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии

Баскетболисты «Химок» нанесли поражение казанскому УНИКСу в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ – 91:64.
Весомый вклад в победу своей команды внес российский защитник Алексей Швед, набравший 26 очков. У гостей отличился американец Эррик Макколлум – 15 очков.
Таким образом, «Химки» вышли вперед в серии (2-1).
Следующий матч серии до трех побед команды проведут 29 мая в Химках.
Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №3
«Химки» – УНИКС – 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14)
«Химки»: Швед (26 очков+6 передач+6 подборов, трехочковые 6/10), Тимма (15), Мики (10+9 подборов+4 блок-шота), Зубков (10), Крокер (10)
УНИКС: Макколлум (15), Морган (12), Хенри (7+4 перехвата)
Счет в серии: 2-1
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