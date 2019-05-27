«Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии - Советский спорт
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27 мая 2019 21:58БаскетболГичунцев Артур

«Химки» обыграли УНИКС и вышли вперед в серии

Встреча прошла на домашней арене подмосковного клуба.

Баскетболисты «Химок» нанесли поражение казанскому УНИКСу в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ – 91:64.

Весомый вклад в победу своей команды внес российский защитник Алексей Швед, набравший 26 очков. У гостей отличился американец Эррик Макколлум – 15 очков.

Таким образом, «Химки» вышли вперед в серии (2-1).

Следующий матч серии до трех побед команды проведут 29 мая в Химках.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №3

«Химки» – УНИКС – 91:64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14)

«Химки»: Швед (26 очков+6 передач+6 подборов, трехочковые 6/10), Тимма (15), Мики (10+9 подборов+4 блок-шота), Зубков (10), Крокер (10)
УНИКС: Макколлум (15), Морган (12), Хенри (7+4 перехвата)

Счет в серии: 2-1

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