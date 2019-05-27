Римас Куртинайтис: Главное, как можно меньше праздновать победу над УНИКСом

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над УНИКСом в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (91:64).
«Прежде всего хочу поблагодарить зрителей, которые заполнили зал и очень нам помогли. Мы их слышали, они хорошо болели, это наш шестой игрок. Сердечное им спасибо за такую поддержку.
Также хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. В эту победу сегодня все вложили сердце, что обычно требуют тренеры от игроков. Можно и проиграть, но на площадке ты должен выложиться и отдать все силы, что мы и сделали. Очень радует, что мы уверенно выиграли подбор. Думаю, это одна из основных причин победы.
Мы спокойно контролировали игру, 90% бросков были хорошими и, как следствие, такой хороший процент попаданий трехочковых. Команду всегда убивает, когда соперник забивает столько трехочковых. Не хотел бы никого выделять, все сыграли хорошо, все внесли свой вклад в победу, однако это уже история, пусть и приятная.
В плей-офф неважно, с какой разницей выиграть, «+20» или «+1». Победа есть победа. Сейчас самое главное правильно оценить эту победу, как можно меньше ее праздновать и прийти готовыми на следующую игру, где будет решаться все», – цитирует специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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