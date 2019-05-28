Вячеслав Зайцев: Может показаться, что победа легкая, но это не так

Защитник «Химок» Вячеслав Зайцев прокомментировал победу над УНИКСом (91:64) в третьем матче серии ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ в Химках.
«Не стоит задумываться о том, что мы повели в серии 2-1, – приводит «Р-Спорт» слова 29-летнего игрока. – Выйдет в финал тот, кто победит трижды в серии.
Нам важно не расслабляться. Может, со стороны показалось, что сегодня мы победили легко, но это не так».
Отметим, что Зайцев провел на площадке 5 минут 22 секунды и набрал два очка. Самым же результативным игроком стал защитник «Химок» Алексей Швед, у которого 26 очков.
«Химки» повели в серии до трех побед со счетом 2-1 и могут оформить выход в финал в случае победы во втором домашнем матче, который состоится 29 мая.
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