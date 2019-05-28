Павел Астахов: Швед – заслуженный MVP сезона

Генеральный менеджер «Химок» Павел Астахов высказался о том, что защитник клуба Алексей Швед был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.
«Алексей – заслуженный MVP сезона, – приводит ТАСС слова Астахова. – Он лидер нашего клуба, лидер сборной, лучший российский игрок».
Награждение 30-летнего разыгрывающего «Химок» состоялось перед третьим матчем серии ½ финала плей-офф с УНИКСом (91:64), в котором Швед набрал 26 очков, став самым результативным игроком.
«Химки» повели в серии со счетом 2-1 и могут оформить выход в финал в случае победы во второй домашней игре 29 мая.
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