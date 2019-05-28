Димитрис Итудис: Мы знаем, насколько сложно играть в Санкт-Петербурге ЦСКА сыграет с «Зенитом» в третьем матче серии ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Мы знаем, насколько сложно играть в Санкт-Петербурге, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – У нас был шанс отдохнуть, а сегодня мы хорошо потренировались. В нашей команде собраны отличные профессионалы, так что мы будем готовы».

Напомним, первые два матча серии до трех побед завершились в Москве в пользу ЦСКА (93:82, 83:81). При этом в январе в регулярном чемпионате армейцы проиграли в Санкт-Петербурге (86:93).

Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 28 мая в СК «Юбилейный». Начало – 19:30 (мск).