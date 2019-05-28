Жоан Пласа: «Зенит» либо сорвется, либо начнет восхождение - Советский спорт
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28 мая 2019 13:02БаскетболЛипкин Антон

Жоан Пласа: «Зенит» либо сорвется, либо начнет восхождение

«Зенит» сыграет с ЦСКА в третьем матче серии ½ финала Единой лиги ВТБ.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа рассказал о том, как настраивает игроков на третий матч серии ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Если мы говорим о трех победах, которые нужны, чтобы пройти дальше, это можно сравнить с большой непокоренной горой, – приводит слова испанца официальный сайт клуба.– Я сказал ребятам, что мы должны сфокусироваться на одной игре, которая может стать первым шагом на пути к вершине этой самой горы. Мы либо сорвемся, либо начнем восхождение. Не смотрите на вершину, думайте только о первом шаге вверх».

Напомним, после двух московских матчей ЦСКА впереди в серии до трех побед со счетом 2-0 (93:82, 83:81). При этом в январе в регулярном чемпионате «Зенит» победил соперника в Санкт-Петербурге (93:86).

Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 28 мая в СК «Юбилейный». Начало – 19:30 (мск).

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