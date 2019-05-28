Андрей Зубков: Четвертая игра с УНИКСом будет еще жестче, чем предыдущие три - Советский спорт
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28 мая 2019 13:44БаскетболЛипкин Антон

Андрей Зубков: Четвертая игра с УНИКСом будет еще жестче, чем предыдущие три

«Химки» крупно победили УНИКС и повели в серии.

Форвард «Химок» Андрей Зубков прокомментировал победу над УНИКСом (91:64) в третьем матче серии ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы хорошо защищались в этом матче, УНИКС не смог набрать даже 70 очков, – приводят «Известия» слова 27-летнего Зубкова. – Если мы продолжим играть так же в следующем матче, то у них мало шансов вернуться в серию. При этом надо понимать, что четвертая игра будет еще жестче, чем предыдущие три».

Отметим, что в третьей игре Зубков провел на площадке 20 минут 1 секунду и набрал десять очков.

«Химки» вышли вперед в серии со счетом 2-1 и могут 29 мая оформить выход в финал в случае победы во второй домашней игре.

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