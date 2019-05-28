Джордан Мики: С такой игрой «Химки» могут замахнуться на победу в Единой лиге ВТБ «Химки» разгромили УНИКС и повели в полуфинальной серии.

Форвард «Химок» Джордан Мики оценил игру команды в третьем матче серии ½ финала Единой лиги ВТБ с УНИКСом (91:64).

«Я думаю, что мы ошеломили УНИКС ударным началом, – приводят «Известия» слова 24-летнего американца. – Они не ожидали, что мы с первых минут будем попадать с таким процентом и так агрессивно действовать в защите.

Если мы продолжим в том же духе, то можем замахнуться на итоговую победу в Единой лиге».

Отметим, что Мики провел на площадке 23 минуты 30 секунд, набрал десять очков и стал лучшим в составах обеих команд по подборам (9).

«Химки» повели в серии со счетом 2-1 и могут оформить выход в финал 29 мая в случае победы во второй домашней игре.