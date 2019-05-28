ЦСКА вырвал победу у «Зенита» и вышел в финал Единой лиги ВТБ - Советский спорт
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28 мая 2019 21:31БаскетболСпирин Дмитрий

ЦСКА вырвал победу у «Зенита» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ сезона-2018/19.

Красно-синие одержали победу в напряженной концовке гостевого матча с «Зенитом» - 69:68.

19 очков в составе ЦСКА набрал испанский разыгрывающий Серхио Родригес.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Соперник ЦСКА по финалу Единой лиги ВТБ определится в противостоянии УНИКСа и «Химок». В этой серии со счетом 2-1 ведет подмосковный клуб.

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