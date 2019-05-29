Димитрис Итудис: Приятно, что ЦСКА не хотела сдаваться и продемонстрировала желание

Накануне ЦСКА обыграл «Зенит» (69:68) и выиграл полуфинальную серию со счетом 3-0. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис подвел итог матча.
«И сегодняшняя игра, и вся серия получились интересными. Поздравляю свою команду с победой и выходом в финал. Также поздравляю «Зенит», который показывал хороший агрессивный баскетбол, заслуживающий похвалы и уважения. Отличную атмосферу, как обычно, создали болельщики.
Как вы видели, мы контролировали ход матча за счет хорошей защиты, мы сдержали созидательность игроков соперников на дуге, где у них много хороших исполнителей. Очевидно, что у нас наблюдается недостаток энергии, потому нам нужны были эти 3-0, чтобы вздохнуть спокойнее. Две последние игры мы выиграли в защите — во втором матче блок-шотом отметился Кайл, в третьем — Уилл. Могли бы раньше выиграть, не доводить дело до концовки, но в ключевые моменты Симонович получил два открытых броска, которых мы ему не давали в предыдущих встречах.
Приятно, что команда не хотела сдаваться и продемонстрировала желание», - цитирует Итудиса пресс-служба клуба.
Соперник ЦСКА по финалу Единой лиги ВТБ определится в противостоянии УНИКСа и «Химок». В этой серии со счетом 2-1 ведет подмосковный клуб.
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