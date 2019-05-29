«Химки» обыграли УНИКС и вышли в финал Единой Лиги ВТБ

Встреча прошла в «Баскетбольном центре Московской области» в Химках и завершилась со счетом 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:23) в пользу подмосковной команды.

Самым результативным у «Химок» стал защитник Алексей Швед, записавший на свой счет 25 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал центровой Рэймар Морган – 27.

Напомним, что в первую встрече серии выиграли баскетболисты казанской команды (96:91). Во второй и третьей встрече победу одержал подмосковный клуб (103:98, 91:64).

Таким образом, «Химки» одержав победу в этой серии со счетом 3-1, вышли в финал турнира, где встретятся с ЦСКА, ранее обыгравшим в трех матчах «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Добавим, что первые две игры финального противостояния пройдут в Москве на арене «УСК ЦСКА им. А.Я.Гомельского» 5 и 7 июня соответственно, затем серия переместится в Химки.

Благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ «Химки» сыграют в Евролиге на следующий сезон.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №4

«Химки» – УНИКС – 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24)

«Химки»: Швед (25 9 передач, трехочковые 4/15), Тимма (24, трехочковые 4/6), Мики (13), Маркович (11)

УНИКС: Морган (27), Дж. Смит (19, трехочковые 5/8), Локетт (15), Эджим (2+12 подборов)

Счет в серии: 3-1