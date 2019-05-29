«Химки» обыграли УНИКС и вышли в финал Единой Лиги ВТБ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 мая 2019 21:00Баскетбол

«Химки» обыграли УНИКС и вышли в финал Единой Лиги ВТБ

Баскетболисты «Химок» одержали победу над УНИКСом в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в «Баскетбольном центре Московской области» в Химках и завершилась со счетом 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:23) в пользу подмосковной команды.

Самым результативным у «Химок» стал защитник Алексей Швед, записавший на свой счет 25 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал центровой Рэймар Морган – 27.

Напомним, что в первую встрече серии выиграли баскетболисты казанской команды (96:91). Во второй и третьей встрече победу одержал подмосковный клуб (103:98, 91:64).

Таким образом, «Химки» одержав победу в этой серии со счетом 3-1, вышли в финал турнира, где встретятся с ЦСКА, ранее обыгравшим в трех матчах «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Добавим, что первые две игры финального противостояния пройдут в Москве на арене «УСК ЦСКА им. А.Я.Гомельского» 5 и 7 июня соответственно, затем серия переместится в Химки.

Благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ «Химки» сыграют в Евролиге на следующий сезон.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №4

«Химки» – УНИКС – 92:91 (23:27, 21:22, 23:18, 25:24)

«Химки»: Швед (25 9 передач, трехочковые 4/15), Тимма (24, трехочковые 4/6), Мики (13), Маркович (11)
УНИКС: Морган (27), Дж. Смит (19, трехочковые 5/8), Локетт (15), Эджим (2+12 подборов)

Счет в серии: 3-1

29/05 18:15Футбол
«Глушаков сует два пальца в розетку, выбивая наличные у «Спартака». Эксклюзив!Адвокат бывшей жены Дениса Глушакова Сергей Жорин прокомментировал сообщения о том, что капитан красно-белых попросил клуб выплатить ему полтора миллиона евро наличными за досрочное расторжение контракта.
27/05 18:45Хоккей
Экспертиза «Советского спорта». Василевскому – красный дипломОценки игрокам российской сборной на прошедшем в Словакии чемпионате мира.
28/05 18:30Теннис
Дарья Касаткина: Была б возможность, не ездила в эту Америку!Первый барьер «Ролан Гарроса» Дарья Касаткина преодолела с легкостью, обыграв Жасмин Паолини – 6:3, 6:2.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
29/05 14:00Хоккей
Гусев и Гавриков попробуют покорить Америку. Кто сменил КХЛ на НХЛВ межсезонье 14 российских игроков КХЛ переехали за океан. «Советский спорт» рассказывает, что ждет этих хоккеистов в НХЛ.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
29/05 10:00Футбол
Hello, Baku! Лондонское дерби – на берегу КаспияСегодня английские «Челси» и «Арсенал» побьются за победу в финале Лиги Европы в столице Азербайджана
27/05 19:45Теннис
«Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
29/05 09:00Футбол
Семак – «отлично», Аленичев – «кол»! Оценки работы тренеров РПЛ по итогам сезонаПродолжаем подводить итоги прошедшего чемпионата России. На очереди тренеры, которые в очередной раз доказали, что их вклад в командные результаты – далеко не 10%.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
29/05 11:00Футбол
Победа «Челси» в Баку выгодна «Краснодару» и Кудряшову1 июня определится окончательный состав участников Лиги чемпионов и Лиги Европы следующего сезона. Для России в ближайшие три дня решится многое. Объясняем весь расклад.
28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
28/05 22:00Хоккей
«Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно.
27/05 22:00Теннис
Такие разные подружки-«инвалиды». Как прошел второй день на «Ролан Гаррос»Во второй день турнира сразу две россиянки сыграли с экс-первыми ракетками планеты. Но если Вероника Кудерметова сумела справиться с Каролиной Возняцки, то Виталия Дьяченко с Сереной Уильямс – нет.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
29/05 22:00Футбол
Финал Лиги Европы. «Челси» – «Арсенал». ОнлайнСледите за матчем вместе с «Советским спортом».
27/05 23:15Хоккей
«Бостон» – «Сент-Луис»: они начинают! Финал Кубка Стэнли близокСегодня ночью стартует финал Кубка Стэнли. За него сражаются двое россиян: Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в составе «Сент-Луиса». Соперник – «Бостон».
28/05 21:00Теннис
Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса».
27/05 19:15Хоккей
Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
Новости
22:02 Баскетбол Римас Куртинайтис: Мы одержали очень большую победу, но еще не вечер
22:01 Футбол Мэйтленд-Найлс – единственный англичанин в стартовых составах «Челси» и «Арсенала»
21:56 Футбол Лунев рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги Европы
21:48 Футбол Игрокам «Ювентуса» сообщили, что Сарри будет следующим главным тренером клуба
21:35 Футбол СМИ: «Спартак» и «Зенит» готовы пригласить Игнатьева
21:23 Футбол Блохин добрался до стадиона в Баку на инвалидной коляске (видео)
21:14 Футбол Игнатьев из-за травмы не поможет сборной России, Антон Миранчук продолжает лечение
21:02 Футбол Финал Лиги Европы. «Челси» – «Арсенал». Стартовые составы
21:00 Баскетбол «Химки» обыграли УНИКС и вышли в финал Единой Лиги ВТБ
20:53 Футбол Гендиректор «Анжи»: Дюков заинтересован в сохранении нашего клуба
20:28 Футбол CAS оставил в силе решение УЕФА об отстранении «Рубина» от еврокубков
20:12 Футбол Гаджи Гаджиев: Денисов мог бы еще один сезон или два сыграть на том же уровне
20:05 Теннис Федерер и Нисикори вышли в третий круг «Ролан Гаррос»
19:54 Футбол Александр Мостовой: Шансы на победу в Лиге Европы у «Арсенала» и «Челси» равные
19:47 Футбол «Арсенал» заинтересовался полузащитником Гетце из «Боруссии»
19:44 Футбол Сергей Кирьяков: Кто первый забьет, тот, скорее всего, и выиграет Лигу Европы
19:37 Футбол Мане прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Реал»
19:21 Футбол Борис Игнатьев: Денисов много сделал для сборной России и для нашего футбола
19:19 Футбол «Бавария» предложила «Ювентусу» 90 миллионов евро за Дибалу
19:02 Футбол Летнее трансферное окно в РПЛ откроется 11 июня
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика