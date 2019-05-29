Римас Куртинайтис: Мы одержали очень большую победу, но еще не вечер Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился эмоциями от победы в серии с УНИКСом и выхода команды в финал Единой Лиги ВТБ.

- В первую очередь хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу и поздравить с победой. Поначалу игра пошла не так, как мы надеялись, но все равно мы смогли переломить ход встречи и большими усилиями довели ее до победы, что дает нам право сыграть в Евролиге на будущий сезон. Это по заслугам.

Однако сезон еще не закончен. Мы одержали очень большую победу, но, как говорил мой товарищ, темнеет, но еще не вечер. Если говорить откровенно, то я очень рассчитывал на сегодняшнюю победу и пытался донести до игроков, что вернуться в Казань еще на один матч – очень сложный вариант. Рад, что нам это удалось, - цитирует Куртинайтиса пресс-служба подмосковного клуба.

Напомним, что в полуфинале турнира «Химки» переиграли УНИКС со счетом 3-1, гарантировав себе участие в Евролиге на следующий сезон.