Алексей Швед: Жесткий баскетбол был, такой и должен быть в плей-офф - Советский спорт
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29 мая 2019 22:21Баскетбол

Алексей Швед: Жесткий баскетбол был, такой и должен быть в плей-офф

Защитник «Химок» Алексей Швед - о четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ с УНИКСом (92:91).

- Жесткий баскетбол был, такой и должен быть в плей-офф. Думаю, он нравится всем: и игрокам, и болельщикам. Так что УНИКСу респект, они бились отлично, а мы готовимся к финалу.

То, что я каждый матч набираю минимум по 20 очков, это мне партнеры помогают, это общая заслуга, мы играем в командный баскетбол, - цитирует Шведа «РИА Новости».

Напомним, что в полуфинале турнира «Химки» переиграли УНИКС со счетом 3-1, гарантировав себе участие в Евролиге на следующий сезон.

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