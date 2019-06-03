«Голден Стэйт» победил «Торонто» и сравнял счет в серии

«Голден Стэйт» одержал победу над «Торонто» (109:104) во втором матче финальной серии НБА.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Кавай Ленард, набравший 34 очка. А 14 подборов позволили ему сделать дабл-дабл.
У победителей защитник Клэй Томпсон принес команде 25 очков, а защитник Стефен Карри – 23.
Таким образом, «Голден Стэйт» сравнял счет в серии (1-1), которая теперь переезжает в Окленд. Третий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня.
НБА
Плей-офф
Финал
2-й матч
«Торонто» – «Голден Стэйт» – 104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21)
«Торонто»: Ленард (34 + 14 подборов). Ванвлит (17). Лаури (13).
«Голден Стэйт»: Томпсон (25). Карри (23). Грин (17 + 10 подборов).
Счет в серии: 1-1 (118:109, 104:109).
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