«Голден Стэйт» победил «Торонто» и сравнял счет в серии - Советский спорт
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03 июня 2019 06:59БаскетболЛипкин Антон

«Голден Стэйт» победил «Торонто» и сравнял счет в серии

34 очка Ленарда не помогли «Рэпторс».

«Голден Стэйт» одержал победу над «Торонто» (109:104) во втором матче финальной серии НБА.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Кавай Ленард, набравший 34 очка. А 14 подборов позволили ему сделать дабл-дабл.

У победителей защитник Клэй Томпсон принес команде 25 очков, а защитник Стефен Карри – 23.

Таким образом, «Голден Стэйт» сравнял счет в серии (1-1), которая теперь переезжает в Окленд. Третий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня.

НБА
Плей-офф
Финал
2-й матч

«Торонто» – «Голден Стэйт» – 104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21)
«Торонто»: Ленард (34 + 14 подборов). Ванвлит (17). Лаури (13).
«Голден Стэйт»: Томпсон (25). Карри (23). Грин (17 + 10 подборов).

Счет в серии: 1-1 (118:109, 104:109).

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