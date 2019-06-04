Римас Куртинайтис: В этом году у «Химок» хорошие шансы побороться с ЦСКА

«Думаю, в этом году у нас хорошие шансы побороться с ЦСКА, все будет зависеть от нашей энергии. Несмотря на получение путевки в Евролигу, мы все понимаем, что сезон еще не закончен.
Впереди у нас самый большой шаг – приложить все силы, чтобы обыграть ЦСКА, который не так давно доказал, что является сильнейшей командой Европы», - цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
Напомним, «Химки» в третий раз подряд вышли в финал Единой лиги ВТБ, где их соперником станет чемпион Евролиги ЦСКА.
Матчи финальной серии, которая играется до трех побед, пройдут 5, 7 и 10 июня, а также при необходимости 12 и 15 июня.
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