Римас Куртинайтис: В этом году у «Химок» хорошие шансы побороться с ЦСКА Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Думаю, в этом году у нас хорошие шансы побороться с ЦСКА, все будет зависеть от нашей энергии. Несмотря на получение путевки в Евролигу, мы все понимаем, что сезон еще не закончен.

Впереди у нас самый большой шаг – приложить все силы, чтобы обыграть ЦСКА, который не так давно доказал, что является сильнейшей командой Европы», - цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Напомним, «Химки» в третий раз подряд вышли в финал Единой лиги ВТБ, где их соперником станет чемпион Евролиги ЦСКА.

Матчи финальной серии, которая играется до трех побед, пройдут 5, 7 и 10 июня, а также при необходимости 12 и 15 июня.