Алексей Швед: Без Тиммы нам будет гораздо тяжелее в финале «Химки» сыграют в финальной серии Единой лиги ВТБ без латвийского форварда.

Защитник «Химок» Алексей Швед высказался о том, что в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА его команде предстоит играть без травмированного форварда Яниса Тиммы.

«Янис стал очень важным игроком для «Химок», – приводят «Известия» слова 30-летнего Шведа. – Хотелось бы, чтобы он остался с нами на следующий сезон.

Понятно, что без него нам будет гораздо тяжелее в финале, но мы не намерены сдаваться до игры».

Напомним, латвиец Тимма присоединился к «Химкам» в середине марта. По набранным очкам в плей-офф (14,6 в среднем за игру) он занимает второе место после Шведа (25,4). В финальной серии с ЦСКА он не сыграет из-за перелома пальца на ноге.

Первый матч серии пройдет 5 июня в Москве. Начало – 19:30 (мск).