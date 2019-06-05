Димитрис Итудис: У «Химок» куча опций в нападении даже с учетом травмы Тиммы «Химки» сыграют с ЦСКА без травмированного латвийца.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящей финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Химки» – очень талантливая команда, с кучей опций в нападении, даже с учетом травмы (Яниса) Тиммы, – приводят «Известия» слова Итудиса. – Последнее время они играют очень хорошо, обыграли УНИКС в четырех матчах, набирали много очков».

Напомним, «Химки» сыграют в финальной серии без травмированного форварда Яниса Тиммы, у которого сломан палец на ноге.

В нынешнем сезоне команды провели четыре матч (по два в Единой лиге ВТБ и Евролиге). ЦСКА одержал три победы при одном поражении.

Первый матч серии до трех побед пройдет 5 июня в УСК ЦСКА в Москве. Начало – 19:30 (мск).