Димитрис Итудис: У «Химок» куча опций в нападении даже с учетом травмы Тиммы - Советский спорт
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05 июня 2019 07:40БаскетболЛипкин Антон

Димитрис Итудис: У «Химок» куча опций в нападении даже с учетом травмы Тиммы

«Химки» сыграют с ЦСКА без травмированного латвийца.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящей финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Химки» – очень талантливая команда, с кучей опций в нападении, даже с учетом травмы (Яниса) Тиммы, – приводят «Известия» слова Итудиса. – Последнее время они играют очень хорошо, обыграли УНИКС в четырех матчах, набирали много очков».

Напомним, «Химки» сыграют в финальной серии без травмированного форварда Яниса Тиммы, у которого сломан палец на ноге.

В нынешнем сезоне команды провели четыре матч (по два в Единой лиге ВТБ и Евролиге). ЦСКА одержал три победы при одном поражении.

Первый матч серии до трех побед пройдет 5 июня в УСК ЦСКА в Москве. Начало – 19:30 (мск).

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