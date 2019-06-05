ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ

Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и Гассиева Серебряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.

«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛ Переходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.

20 лет прошло, а мы помним, как забивали Панов и Карпин Сегодня день рождения у незабываемой победы сборной России над французами в 1999 году.

Алексей Скворцов: Все клубы с крутыми стадионами надо пустить в премьер-лигу 27-летний полузащитник не смог пробиться в РПЛ-2019/20 с «Нижним Новгородом», но считаем целесообразным расширение элитного дивизиона за счет таких клубов.

«Как отцепили от сборной, сразу позвонили из Америки» Экс-хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков об отъезде в НХЛ

Черышев может лишиться Лиги чемпионов из-за договорного матча! Все очень серьезно По сообщениям испанских СМИ, с «Валенсии», за которую выступает россиянин Денис Черышев, могут снять 6 очков из-за громкого скандала в испанской лиге.

Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайна Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.

Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финала В пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.

Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса» Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Система и игроки есть – золото появится! Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.