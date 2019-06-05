ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал разыгрывающий Нандо Де Коло, он принес своей команде 22 очка. 19 очков набрал Кори Хиггинс.
У «Химок» 30 очков записал на свой счет Алексей Швед.
Второй матч серии состоится 7 июня в Москве.
Напомним, в полуфинальных сериях «Химки» нанесли поражение УНИКСу (3-1), а ЦСКА был сильнее «Зенита» (3-0).
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