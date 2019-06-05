Швед вышел в лидеры Единой Лиги ВТБ по трехочковым за карьеру - Советский спорт
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05 июня 2019 22:17Баскетбол

Швед вышел в лидеры Единой Лиги ВТБ по трехочковым за карьеру

Защитник «Химок» Алексей Швед стал лидером Единой лиги ВТБ по точным трехочковым броскам.

После первого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА у Шведа стало 365 точных трехочковых бросков.

По этому показателю он опередил защитника «Локомотива-Кубани» Виталия Фридзона, на счету которого 364 попадания.

Напомним, что ЦСКА на своей площадке одержал победу над «Химками» в первом матче финала Единой лиги ВТБ (106:85). Вторая встреча серии состоится в Москве 7 июня.

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