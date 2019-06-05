Димитрис Итудис: ЦСКА доминировал сегодня от начала и до конца Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в первом матче финала Единой лиги ВТБ против «Химок».

- Сегодня команда играла очень хорошо, и мы очень счастливы этому. Безусловно, горькое послевкусие осталось из-за травмы Ивана Ухова – надеюсь, она не окажется серьезной. В целом, мы доминировали сегодня от начала и до конца, играли собранно, с большим желанием и высокой эффективностью.

В то же время, мы понимаем, что сейчас счет всего 1-0, а соперники обладают большим талантом. Потому будем готовиться к продолжению серии. Хочу сказать «большое спасибо» болельщикам, которые до отказа заполнили зал. Эти пять тысяч создали потрясающую атмосферу, - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Добавим, что вторая встреча финальной серии плей-офф состоится 7 июня в Москве.