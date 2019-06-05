Римас Куртинайтис: Мне не нравится, как некоторые игроки относятся к таким матчам Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение команды в первом матче финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

- Сегодня ЦСКА играл по-чемпионски, собранно. Я даже не говорю о технических моментах в том плане, что они забили все, что смогли и наказали нас за все ошибки в защите. Это еще раз показывает, что наш соперник – команда с большим мастерством, которая не зря выиграла Евролигу.

Если говорить о нас, мне не нравится, как некоторые игроки относятся к таким матчам. Все говорят и пишут, что «Химки» все свои планы на сезон как бы реализовали, но я так не считаю, и мы должны играть. Однако это только первый матч, который ЦСКА выиграл заслуженно. У нас еще все впереди. Надеюсь, мне удастся убедить команду, что мы должны играть финал, потому что к нему мы шли десять месяцев, и остался всего один шаг. Да, можно проиграть, но не так, как мы это сделали сегодня, - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Добавим, что вторая встреча финальной серии плей-офф состоится 7 июня в Москве.