47 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в третьем матче с «Торонто»

«Рэпторс» взяли верх со счетом 123:109.
В составе «Уорриорз» на паркет не смогли выйти Кевин Дюрант и Клэй Томпсон.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри: он набрал 47 очков, сделал 8 подборов и 7 результативных передач.
У победителей 30 очков набрал Кавай Леонард, 23 очка набрал Кайл Лоури.
Четвертый матч серии состоится 7 июня.
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