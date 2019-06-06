47 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в третьем матче с «Торонто» - Советский спорт
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06 июня 2019 06:45БаскетболСпирин Дмитрий

47 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в третьем матче с «Торонто»

«Торонто» одержал выездную победу над «Голден Стэйт» в третьем матче финальной серии плей-офф НБА.

«Рэпторс» взяли верх со счетом 123:109.

В составе «Уорриорз» на паркет не смогли выйти Кевин Дюрант и Клэй Томпсон.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри: он набрал 47 очков, сделал 8 подборов и 7 результативных передач.

У победителей 30 очков набрал Кавай Леонард, 23 очка набрал Кайл Лоури.

Четвертый матч серии состоится 7 июня.

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