УНИКС надеется получить wild card в Евролигу

Клуб не смог отобраться туда по спортивному принципу, уступив «Химкам» в полуфинале Единой лиги ВТБ. Однако теперь казанцы попробуют получить wild card турнира.
Об этом президент клуба Евгений Богачев рассказал «Известиям».
В следующем сезоне в Евролиге примут участие 18 команд вместо 16, как было ранее.
11 мест достанутся клубам, обладающим лицензией А (ЦСКА, «Анадолу», «Реал», «Фенербахче», «Барселона», «Баскония», «Панатинаикос», «Жальгирис», «Олимпиакос», «Маккаби» и «Милан»). Еще четыре места получат победитель Еврокубка («Валенсия»), победитель Адриатической лиги («Црвена Звезда»), вторая команда от Единой лиги («Химки») и чемпион (или финалист) Германии (пока не определен). Также wild cards уже гарантированы французскому «Виллербану» и немецкой «Баварии». Наверняка получит приглашение в Евролигу и немецкая «Альба», как финалист Еврокубка.
Если «Бавария» и «Альба» выйдут в финал чемпионата Германии, одна wild card останется свободной, и на нее сможет претендовать УНИКС
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