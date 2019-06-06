Швед выбыл до конца сезона из-за травмы

«Лидер БК «Химки» Алексей Швед не сможет принять участие в оставшихся играх сезона из-за проблем со стопой. Игрока беспокоила боль в области пятки, и первый матч финальной серии против ЦСКА он провел на уколах. В четверг утром Алексей прошел обследование, в результате которого был диагностирован обострившийся плантарный фасциит в месте прикрепления плантарной связки к пяточной кости. Срок восстановления составит 3-4 недели», - говорится в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.
Напомним, что накануне «Химки» уступили ЦСКА (85:106) в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Вторая игра состоится завтра, 7 июня, в Москве.
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