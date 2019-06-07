ЦСКА обыграл «Химки» во втором матче финала Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 103 : 92 (30:15, 25:22, 22:27, 26:28). Самым результативным в составе армейского клуба защитник стал Серхио Родригес, набравший 16 очков. В составе «Химок» 26 баллов записал в актив форвард Тони Крокер.
Напомним, что в первой встрече победу также праздновали баскетболисты ЦСКА - 106 : 85. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу московского клуба. Третья игра финала плей-офф пройдет в Химках 10 июня.
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