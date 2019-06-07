Димитрис Итудис: Самое главное, что мы повели 2-0 в серии - Советский спорт
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07 июня 2019 22:16Баскетбол

Димитрис Итудис: Самое главное, что мы повели 2-0 в серии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги второго матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Химок» (103:92).

- «Химки» в сезоне провели много матчей без Алексея Шведа, так что хорошо знали, как играть. К тому же, они хотели показать, что даже без него могут биться. И они показали это.

В третьей четверти у нас возникли те же проблемы, что и в первом матче: мы дали сопернику забить слишком много легких мячей. Понятно, что на это повлияла большая разница в счете. Самое главное, что мы повели 2-0 в серии, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Добавим, что третий матч серии состоится в Химках 10 июня.

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