Римас Куртинайтис: Опять начали игру с «минус 10» Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги второго матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против ЦСКА (92:103).

- Опять начали игру с «минус 10», у нас все крутится вокруг этой десятки. Один раз в сезоне мы только у ЦСКА отыграли эту разницу. Бились, старались, но какое мастерство - такой и результат.

Мы без двух лидеров остались, но не опускаем руки. Состояние Шведа – это докторские дела, мне только передают. Конечно, было бы хорошо, чтобы он был на игре сегодня, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Добавим, что третий матч серии состоится в Химках 10 июня.