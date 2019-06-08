«Торонто» обыграл «Голден Стэйт», одержав третью победу в финальной серии

«Торонто» нанес поражение «Голден Стэйт» в четвертом матче финальной серии НБА.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторс» Кавай Ленард, набравший 36 очков, к которым добавил 12 подборов. В составе «Уорриорз» 28 очков на счету защитника Клэя Томпсона.
Таким образом, «Торонто» повел в серии со счетом 3-1 и может впервые в своей истории стать чемпионом НБА в случае победы в пятом домашнем матче, который состоится в ночь с 10 на 11 июня.
НБА
Плей-офф
Финал
«Торонто» – «Голден Стэйт» – 92:105 (23:17, 23:25, 21:37, 25:26)
«Торонто»: Ленард (36 + 12 подборов). Ибака (20). Сиакам (19).
«Голден Стэйт»: Томпсон (28). Карри (27). Грин (10 + 12 передач). Луни (10).
Счет в серии: 1-3 (109:118, 109:104, 109:123, 92:105).
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