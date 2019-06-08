Серхио Родригес: ЦСКА пока не дал понять, что хочет ли видеть меня в команде в следующем году

Защитник ЦСКА Серхио Родригес высказался о своем будущем в армейском клубе.
«Опция на следующий сезон есть у ЦСКА, есть у меня, – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего испанца. – Но пока клуб никак не дал понять, что хочет видеть меня в команде в следующем году, ничего не говорил, так что пока я не знаю».
Напомним, Родригес выступает за ЦСКА с 2017 года. В нынешнем сезоне он стал вместе с командой чемпионом Евролиги.
В 35 матчах турнира он в среднем за игру набирал 10,2 очка, делал 1,5 подбора и 4,5 результативные передачи.
Накануне ЦСКА победил «Химки» (103:92) и повел в финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 2-0.
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