Серхио Родригес: ЦСКА пока не дал понять, что хочет ли видеть меня в команде в следующем году - Советский спорт
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08 июня 2019 13:07БаскетболЛипкин Антон

Серхио Родригес: ЦСКА пока не дал понять, что хочет ли видеть меня в команде в следующем году

Родригес проводит второй сезон в составе ЦСКА.

Защитник ЦСКА Серхио Родригес высказался о своем будущем в армейском клубе.

«Опция на следующий сезон есть у ЦСКА, есть у меня, – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего испанца. – Но пока клуб никак не дал понять, что хочет видеть меня в команде в следующем году, ничего не говорил, так что пока я не знаю».

Напомним, Родригес выступает за ЦСКА с 2017 года. В нынешнем сезоне он стал вместе с командой чемпионом Евролиги.

В 35 матчах турнира он в среднем за игру набирал 10,2 очка, делал 1,5 подбора и 4,5 результативные передачи.

Накануне ЦСКА победил «Химки» (103:92) и повел в финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 2-0.

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