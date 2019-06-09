Малейко покидает ЦСКА - Советский спорт
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09 июня 2019 12:30БаскетболСпирин Дмитрий

Малейко покидает ЦСКА

Форвард ЦСКА Михаил Малейко покинул команду в связи с истечением контракта.

Игрок продолжит карьеру в «Уралмаше», сообщает официальный сайт ЦСКА.

«В стенах ЦСКА я провел более 10 лет — это очень серьезный и полезный период моей жизни. Очень рад, что выпала возможность работать с настоящими профессионалами своего дела. Спасибо клубу и тренерскому штабу за полученный опыт. Также спасибо медикам и всем работникам ЦСКА за созданный комфорт и уют. ЦСКА навсегда останется для меня родным домом», — рассказал Малейко.

23-летний игрок провел 6 матчей в Единой лиге ВТБ в составе основной команды красно-синих.

Он становился чемпионом ДЮБЛа и трехкратным победителем Единой молодежной лиги ВТБ.

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