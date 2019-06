Четырехкратный чемпион НБА объявил об уходе из спорта

французский разыгрывающий Тони Паркер объявил о завершении карьеры игрока. 37-летний спортсмен известен по выступлениям за «Сан-Антонио Сперс», с которым выигрывал чемпионат НБА в сезонах 2002/03, 2004/05, 2006/07 и 2013/14.

«Меня переполняют эмоции переполняют, но я ухожу из баскетбола. Это было невероятное путешествие. Даже в самых дерзких мечтах я никогда не думал, что проживу все эти невероятные моменты в НБА и сборной Франции. Спасибо за все», — написал Паркер.

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90