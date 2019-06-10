Главе Единой лиге ВТБ не понравился финал ЦСКА – «Химки» - Советский спорт
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10 июня 2019 22:03БаскетболКоноплев Александр

Главе Единой лиге ВТБ не понравился финал ЦСКА – «Химки»

При этом функционер против «Финала четырех».

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает скучной финальную серию турнира между ЦСКА и «Химки». Армейцы одержали три победы в трех матчах.

– Сезон юбилейный, праздничный, неплохой Матч звезд провели. У нас очень хорошие результаты в продвижении нашего бренда. Что касается плей-офф и финалов, у нас уже несколько сезонов подряд очень хорошие полуфинальные игры, а финал не получается по каким-то причинам. В этом сезоне «Химки» не досчитались двух лидеров (Янниса Тимма и Алексея Шведа. – Прим. ред.) в самый важный момент. Видно, что «Химки» боролись, но более яркий финал лига заслужила. Больше борьбы, что любит наш болельщик.

К этому нельзя искусственно подвести, много споров идет. Но нужно тянуться к лучшим клубам, а не уравнивать, говорить про «Финал четырех» и так далее, – приводит слова Кущенко «РИА Новости».

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