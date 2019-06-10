Неизвестный обворовал раздевалку «Химок» во время матча с ЦСКА

«Химки» стали жертвами вора во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (62:80). Злоумышленник вынес личные вещи игроков из раздевалки подмосковного клуба.
– В начале игры в раздевалку проник неизвестный, взял личные вещи игроков и скрылся. Фото и видео переданы полиции, – передает «РИА Новости» слова пресс-службы «Химок».
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