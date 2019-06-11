Виталий Носов: В НБА не знаю, кто выиграет, а в Единой лиге ВТБ все понятно Еще один все понял.

Экс-игрок сборной России Виталий Носов отметил, что в Единой лиге ВТБ мало спортивной интриги. В качестве примера двукратный призер чемпионатов мира привел НБА и «Финал четырех» Евролиги.

– Все финалы похожи один на другой, интереса это не вызывает вообще – до тех пор, пока будет такая ситуация, финал будет самым скучным. Интерес к баскетболу в стране падает из-за этого. Вот я сегодня буду смотреть финальную серию НБА и не знаю, кто выиграет, в Единой лиге ВТБ все понятно, это неинтересно, когда одна команда три матча подряд все решает в первой четверти. Поэтому самое интересное – это «Финал четырех» Евролиги, там непонятно, выиграет ЦСКА или нет, есть интрига, – приводит слова Носова ТАСС.

10 июня ЦСКА в 16-й раз подряд стал чемпионом России.