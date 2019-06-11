Михайловский отказался от участия в драфте НБА - Советский спорт
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11 июня 2019 01:33БаскетболКоноплев Александр

Михайловский отказался от участия в драфте НБА

Россиян не выбирали на драфте НБА с 2013 года.

Атакующий защитник «Автодора» и молодежной сборной России Никита Михайловский не будет представлен на драфте НБА-2019, сообщил агент игрока Игорь Рубин.

– Действительно, Никита снял свою кандидатуру с драфта НБА. Изначально решение принять участие в драфте не было спонтанным. К Никите был предметный интерес у нескольких клубов НБА. Перед драфтом Михайловский полетел в США, где прошел несколько просмотров. Но из-за стартовавшей подготовки сборной U-19 поездка получилась не такой длительной, как хотелось бы. Еще один шанс показать себя был у моего клиента на NBA Global Camp в Монако, но его отмена окончательно спутала карты Никите, да и другим европейским игрокам. Это форс-мажорное обстоятельство поставило под угрозу нашу цель – быть выбранным в первом раунде. Именно поэтому в этом году на драфте Михайловского не будет.

Уверен, в следующем году шансы быть выбранным в первом раунде драфта значительно увеличатся. Очевидно, что если Никита продолжит в том же духе, то интерес клубов НБА к нему будет только возрастать. Теперь все его мысли связаны с удачным выступлением сборной на чемпионате мира U-19. А затем его ждет сезон в «Автодоре», где он, видимо, получит еще больше игрового времени, – приводит слова Рубина «Известия».

В сезоне-2018/19 Михайловский сыграл в 25 матчах Единой лиги ВТБ. В среднем за игру он набирал 5,8 очка, делал 2,2 подбора и 0,7 передачи.

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